Diaconale: “Troppi pregiudizi antilaziali che hanno rallentato la rincorsa alla Juve” (Di domenica 19 luglio 2020) Il portavoce della Lazio Arturo Diaconale ha parlato del momento dei biancocelesti in vista della sfida di domani contro la Juve sul tuo “Taccuino Biancoceleste” “Le motivazioni per Torino: da San Crispino a Ferraris. Ci sono due diverse ragioni che vanificano la tesi di chi sostiene che la Lazio si appresti ad affrontare la trasferta di Torino con la Juventus senza alcuna motivazione. La prima è che a sostenere la tesi dell’assenza di motivazione a causa del mancato aggancio per la disfida dello scudetto sono gli stessi che da sempre hanno dubitato della effettiva possibilità della squadra biancoceleste di rappresentare l’alternativa per lo scudetto alla supercorazzata bianconera e non hanno mai mancato di alimentare un clima di sfiducia e di pressione mediatica ... Leggi su ilnapolista

