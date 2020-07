Death Come True, il nuovo progetto live-action del creatore di Danganronpa è ora disponibile su Steam (Di domenica 19 luglio 2020) I fan della serie Danganrompa possono rallegrarsi: il suo creatore, Kazutaka Kodaka, ha pubblicato su Steam il suo nuovo progetto, un mystery game live-action intitolato Death Come True.Death Come True è meglio descritto Come un film interattivo, dove impersoneremo Makoto Karaki, il quale si risveglierà in una misteriosa stanza d'albergo, senza alcun ricordo degli eventi passati, insieme ad una donna legata e priva di conoscenza, con un telegiornale che rivela la sua identità di serial killer ricercato.I giocatori potranno compiere diverse scelte per influenzare gli eventi del film e la sua conclusione. Ovviamente, saranno disponibili finali ... Leggi su eurogamer

