“Deadwind”, la serie tv crime finlandese è disponibile su Netflix (Di domenica 19 luglio 2020) Pihla Viitala, la detective protagonista di “Deadwind”. DEADWINDGenere: crime, DramaRegia di Rike Jokela. Con Pihla Viitala, Lauri Tilkanen, Mimosa Willamo, Noa Tola. Su Netflix Un classico nordic noir dalle atmosfere cupe e glaciali, un nuovo prodotto sfornato dalla scuola di crime scandinavo. Deadwind è una serie finlandese piuttosto convenzionale, dalla struttura lineare senza improprie divagazioni. E proprio nella sua semplicità, nella costruzione che segue le regole classiche e consolidate del crime, sta il suo segreto. Segnata dall’improvvisa morte del marito, la detective Sophia Karrpi (Pihla Viitala) torna al lavoro presso il dipartimento di polizia di Helsinki e s’imbatte in un caso che coinvolge l’omicidio di una giovane ... Leggi su iodonna

gab_gigliotti : Guardo le serie poliziesche finlandesi su netflix (Deadwind e Bordertown) e una delle cose che mi piacciono di più… - fdg82 : La mia recensione su @3cinematographe della seconda stagione della serie Tv finnico-tedesca targata @netflix,… - FictioneFilm : DEADWIND 2, LA SECONDA STAGIONE DELLA SERIE SCANDINAVA È DISPONIBILE SU NETFLIX. - _cristina4 : @mericips Cher consigliami una serie alla the killing. Avevo iniziato deadwind e diciamo che non fa per me xD -

Ultime Notizie dalla rete : “Deadwind” serie