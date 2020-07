Day Dreamer soap turca: anticipazioni lunedì 20 Luglio (Di domenica 19 luglio 2020) Arrivano le nuove anticipazioni della soap turca Day Dreamer relativa alla puntata di lunedì 20 Luglio. Ci eravamo lasciati con lo spot della campagna pubblicitaria dei prodotto biologici, dove Sanem e Can si stuzzicano a vicenda. Aylin e Deren sono piena guerra per riuscire a dimostrare chi è la numero uno, e Deren è sull’orlo di una crisi di nervi. L’attore che deve girare lo spot pubblicitario si sente male e per questo viene chiamato Osman a prendere il suo ruolo. Leggi anche: Day Dreamer-Le ali del Sogno: anticipazioni venerdì 17 Luglio Day Dreamer soap turca: anticipazioni 20 Luglio Continuano a essere ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

VaLeriainNarnia : @MariVazzana Alcune persone vanno matte per Day Dreamer ma se vedono un turco per la strada si tengono a distanza.… - AnimaSuCarta : @Betty22754996 Non è un insulto e di certo non vuole esserlo, è solo che non sono mai stata tipo da film e storie c… - abbracciamijoel : Ho sempre più la conferma che Can e Demet si siano innamorati nel set di Day Dreamer che poi ovviamente alla fine d… - Luanaisme : Si ok Mediaset fai bene a vantarti, però secondo me era molto più sensato iniziare a mandare in onda Day dreamer du… - Guanciardi : Ok ho deciso di iniziare Day Dreamer e cercherò di guardare 28 puntate entro lunedì così potrò seguirlo con voi e commentare?? #DayDreamer -