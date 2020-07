Dani Alves punge il Barcellona: “Arthur era il nuovo Xavi. Non l’hanno aspettato…” (Di domenica 19 luglio 2020) Non solo le parole sul Barcellona e su Lionel Messi, Dani Alves, nel corso della sua intervista a Radio Catalunya, ha parlato anche dell'affare Arthur e della sua cessione alla Juventus. L'ex laterale sia dei catalani che dei bianconeri si è detto molto sorpreso e anche un po' incredulo per l'affare portato avanti dai due club, specie da parte del Barcellona che aveva in casa "il nuovo Xavi".Dani Alves: "Sembrava il nuovo Xavi, ma non lo hanno aspettato"caption id="attachment 809362" align="alignnone" width="626" Arthur Barcellona (getty images)/captionParte subito forte Dani Alves riguardo l'affare tra Barcellona e Juventus che ha visto ... Leggi su itasportpress

