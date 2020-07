Dalla Spagna, Lautaro ha chiesto la cessione all'Inter: rivelazione degli agenti (Di domenica 19 luglio 2020) La telenovela tra l'Inter e Lautaro Martinez si arricchisce di ulteriori particolari dopo le dichiarazioni pubbliche rilasciate da Giuseppe Marotta sull'attuale situazione legata all'attaccante argentino, finito nel mirino del Barcellona in vista della prossima stagione. L'amministratore delegato nerazzurro ha dichiarato: "Le parole si perdono nel vento, quello che contano sono i fatti. È un nostro giocatore, non ha mai manifestato l'intenzione di andare via e ce lo godiamo. È un... Leggi su 90min

fattoquotidiano : L’indice di contagio Rt in Italia supera l’1. Intanto nel mondo il Covid dilaga, dalla Spagna al disastro americano… - La7tv : #inonda @EnricoLetta spiega perchè è favorevole al MES: 'Si potrebbe da subito usare per costruire 1000 centri di t… - fattoquotidiano : Coronavirus, in Spagna tornano mascherine e restrizioni: dalla Catalogna alla Galizia, più di 70 focolai attivi - m_spagna : Sentire @marc_gene dire che il tempo di #vettel non è male, a 7 decimi dalla #racingpoint e a più di un secondo dal… - MgranzDG : @xworriedd Vi organizzo un ponte aereo dalla Spagna se è necessario -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Da eroi a indesiderati, la storia di Nadia rifiutata dalla Spagna perchè infermiera Varesenews Boom di contagi, l’Italia è accerchiata

La sensazione è quella dell’accerchiamento. Vista dall’Italia, la curva dei contagi in Europa fa scattare l’allarme. Basta scorrere i dati e dare un rapido sguardo alla cartina: solo a Nord i «vicini» ...

Gp Spagna. Quartararo "Dedico vittoria ai miei fan e a malati Covid-19"

Primo trionfo per il francese nella classe regina: "Sono felicissimo" JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) - "Questa vittoria è dedicata ai fan e a chi è stato colpito dal Covid-19 ...

La sensazione è quella dell’accerchiamento. Vista dall’Italia, la curva dei contagi in Europa fa scattare l’allarme. Basta scorrere i dati e dare un rapido sguardo alla cartina: solo a Nord i «vicini» ...Primo trionfo per il francese nella classe regina: "Sono felicissimo" JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) - "Questa vittoria è dedicata ai fan e a chi è stato colpito dal Covid-19 ...