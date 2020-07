Cultura italiana in lutto, imprenditrice illuminata ha speso la sua vita per l’arte. “Continueremo sui tuoi passi” (Di domenica 19 luglio 2020) Il Fai – Fondo Ambiente Italiano ha reso nota la scomparsa di Giulia Maria Crespi, sua fondatrice e Presidente Onoraria, “evento che segna un momento cruciale nella storia della Fondazione – si legge nella nota del fai – e vena di infinita tristezza l’animo del Consiglio di Amministrazione, del Comitato dei Garanti, della struttura operativa e delle Delegazioni del Fai che a lei con unanime riconoscenza dedicano il più commosso tributo”. E ancora: “La chiarezza del suo insegnamento, il solco tracciato, lo stile e l’entusiasmo infuso in qualsiasi cosa facesse indicano senza incertezze la strada che il Fai è chiamato a seguire per il Bene del Paese, fissata nella missione che lei stessa contribuì a definire”. Continua dopo la foto Giulia Maria Crespi aveva 97 anni. Era discendente di una importante famiglia di ... Leggi su caffeinamagazine

elenabonetti : #Bergamo e #Brescia unite dalla sofferenza durante la pandemia saranno insieme capitali della cultura italiana nel… - AlbertoCazzola : RT @StefanoBoeri: Ciao Giulia Maria, coraggiosa, instancabile, irripetibile combattente per proteggere e ampliare la Bellezza italiana. Un… - anninacats : RT @StefanoBoeri: Ciao Giulia Maria, coraggiosa, instancabile, irripetibile combattente per proteggere e ampliare la Bellezza italiana. Un… - StefanoBoeri : Ciao Giulia Maria, coraggiosa, instancabile, irripetibile combattente per proteggere e ampliare la Bellezza italian… - HankHC91 : RT @FinestreArte: Finalmente c'è uno strumento unico per seguire tutti gli account dei musei e dei luoghi della cultura italiani: nasce Cul… -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura italiana Mibact, ecco la piattaforma che mette in rete la cultura italiana i404 Bandiera a mezz’asta all’Emiciclo, Sospiri ricorda strage in Via D’Amelio

L’Aquila. Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ricorda oggi, 19 luglio, il sacrificio del giudice Paolo Borsellino e degli uomini e le donne della sua scorta. A ventotto anni esatti dalla strage di maf ...

Giulia Maria Crespi, è morta la fondatrice FAI/ “Bellezza e ambiente ci salveranno”

Giulia Maria Crespi, è morta la fondatrice del FAI ed ex patron del Corriere della Sera: dalla ditta di Crespi d’Adda all’ambiente “la bellezza salverà l’Italia” «Il FAI soffre per la scomparsa della ...

L’Aquila. Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ricorda oggi, 19 luglio, il sacrificio del giudice Paolo Borsellino e degli uomini e le donne della sua scorta. A ventotto anni esatti dalla strage di maf ...Giulia Maria Crespi, è morta la fondatrice del FAI ed ex patron del Corriere della Sera: dalla ditta di Crespi d’Adda all’ambiente “la bellezza salverà l’Italia” «Il FAI soffre per la scomparsa della ...