Cristiano Ronaldo vacanze extra lusso con Georgina | cifre da capogiro FOTO

vacanze in yatch extra lusso per Cristiano Ronaldo e Georgina, il calciatore ha speso 12 milioni di euro per comprare Azimut Benetti Non ha badato a spese Cristiano Ronaldo, il campione della Juventus si sta godendo una vacanza a bordo di uno yatch extra lusso assieme a Georgina. Il modello acquistato da CR7 è costato una cifra da capogiro, ben 12 milioni di euro! Stiamo parlando dello yatch Azimut Benetti, un modello lungo 35 metri, maestoso e imponente. Il calciatore si è concesso questo regalo dopo aver disputato la gara con il Sassuolo, conclusa con il pareggio 3-3. Poi è fuggito in mare per godersi una bella vacanza con la sua compagna, la bella e sensuale ...

