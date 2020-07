Crisanti attacca Zaia: «A Padova, per Covid-19, abbiamo il reparto pieno» (Di domenica 19 luglio 2020) Secondo il Messaggero il professore Andrea Crisanti, consulente della Regione Veneto nell’emergenza coronavirus è pronto a dimettersi dal comitato tecnico perché discorde sulle scelte fatte da Zaia «Questo è il risultato della scelta di Zaia di affidarsi a persone che dicono che il virus è morto. E intanto gli ospedali tornano a riempirsi» In Veneto la politica delle riaperture è stata massiccia e questo ha portato ad un aumento dei numeri dei contagi che negli ultimi giorni hanno confermato che il Veneto non è più un esempio virtuoso da seguire «Da quando ho avuto quelle polemiche con Zaia, tutto è cambiato. Non dimentichi che due dei principali consiglieri del presidente sono tra coloro che hanno detto che il virus è morto. Tutto ... Leggi su ilnapolista

“Sta succedendo quello che si sperava non accadesse, ma che avevamo a più riprese paventato potesse essere un grave pericolo: cittadini stranieri rappresentano il focolaio più grande registrato in Ven ...

Coronavirus, il prof. Palù: «Crisanti? Non parlo di sciacalli zanzarologi»

«Il sale della discussione, anche nella scienza, è il confronto tra pari, tra virologi. Non certo con quelli che si accreditano come virologi o vengono accreditati dai media come tali». Ne è passata d ...

