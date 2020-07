Crespi: Pd, 'ha trasformato amore per Italia in impegno concreto' (Di domenica 19 luglio 2020) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “Ci lascia Giulia Maria Crespi, fondatrice del Fai. Ha dedicato la vita a difendere il paesaggio ed il patrimonio storico, artistico e culturale Italiano. Una grande donna che ha saputo trasformare l'amore per l'Italia e la passione civile in impegno concreto”. Lo scrive su Twitter il responsabile Cultura del Pd, Nicola Oddati. Leggi su iltempo

TV7Benevento : Crespi: Pd, 'ha trasformato amore per Italia in impegno concreto'... -

Ultime Notizie dalla rete : Crespi trasformato Crespi: Pd, 'ha trasformato amore per Italia in impegno concreto' Il Tempo Crespi: Pd, 'ha trasformato amore per Italia in impegno concreto'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “Ci lascia Giulia Maria Crespi, fondatrice del Fai. Ha dedicato la vita a difendere il paesaggio ed il patrimonio storico, artistico e culturale italiano. Una grande donna ...

E' morta Giulia Maria Crespi. Il ritratto di una dinastia orfana

Fondatrice del Fai, protagonista dell'editoria (negli anni sessanta era entrata nella proprietà del Corriere della Sera imprimendo una svolta a sinistra con la sua forte personalità). A 97 anni si spe ...

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “Ci lascia Giulia Maria Crespi, fondatrice del Fai. Ha dedicato la vita a difendere il paesaggio ed il patrimonio storico, artistico e culturale italiano. Una grande donna ...Fondatrice del Fai, protagonista dell'editoria (negli anni sessanta era entrata nella proprietà del Corriere della Sera imprimendo una svolta a sinistra con la sua forte personalità). A 97 anni si spe ...