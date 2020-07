Covid, parlamentare italo-canadese alla Camera senza aver fatto la quarantena: 'Posso farlo perché sono una deputata' (Di domenica 19 luglio 2020) Arriva dal Canada, ma il giorno successivo è già seduta in Commissione esteri a Montecitorio. ' Essendo una deputata, sono esentata dalla quarantena per motivi di lavoro', si giustifica Francesca La ... Leggi su tgcom24.mediaset

