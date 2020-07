Covid, Papa Francesco: “Rinnovo l'appello al cessate il fuoco globale” (Di domenica 19 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La pandemia non accenna ad arrestarsi” “la mia vicinanza va a chi affronta la malattia e le sue conseguenze economiche e sociali, in particolare le popolazioni che vivono un conflitto”. Lo ha detto durante l'Angelus Papa Francesco. “Rinnovo l'appello a un cessate il fuoco globale e immediato che permetta la pace e la sicurezza indispensabili per l'assistenza umanitaria necessaria. Seguo con preoccupazione – ha concluso il Pontefice – la situazione di conflitto nel Caucaso, fra Armenia e Arzebaijan”. (ITALPRESS). Leggi su iltempo

Vaticano: Papa preoccupato per tensioni tra Armenia e Azerbaigian

Roma, 19 lug 12:17 - (Agenzia Nova) - Papa Francesco ha espresso la sua preoccupazione ... che si trovano in paesi in guerra e che devono affrontare anche la minaccia del coronavirus. (Res) ...

