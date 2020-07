Covid, Franco Locatelli: «Situazione sotto controllo, ma i giovani si divertano da responsabili» (Di domenica 19 luglio 2020) Nuovi focolai in giro per l’Italia e un indice Rt di contagio salito oltre il limite della soglia di guardia in diverse regioni. Con gli ultimi bollettini, l’allarme Coronavirus sembra tornare in primo piano, gettando un’ombra di rinnovata preoccupazione sull’estate degli italiani. A fare maggiore chiarezza sulla reale situazione è Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della Sanità, che intervistato dal quotidiano Il Corriere della Sera ha fatto il punto dell’emergenza Coronavirus in Italia, specificando che al momento è corretto parlare di allerta più che allarme. Leggi su vanityfair

Per cercare di comprendere meglio il contesto di riferimento e sviluppare una sintesi degli insegnamenti lasciati dalla recente crisi, ne abbiamo parlato con Franco Balestrieri ... ha trasformato 5 ...

Non vi è una frase migliore di quella legata al film di Sergio Martino del 1983 per descrivere l’attuale situazione post coronavirus ... siano ormai andati a farsi strabenedire (anche se francamente ...

