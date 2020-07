Covid-19 sempre aggressivo: nel Mississipi raddoppiato il numero dei contagiati ricoverati (Di domenica 19 luglio 2020) Da noi, per fortuna, la carica infettante del virus è molto bassa sia per l'effetto estate e perché - comunque - il tanto contestato, soprattutto a destra, lockdown - oltre ad aver salvato la vita a ... Leggi su globalist

AndreaNardi79 : RT @Cartabellotta: #mascherina #TrendingTopic 1. Non è dispositivo di protezione individuale: la MIA protegge TE, la TUA protegge ME 2. Ind… - provaperderti : RT @Cartabellotta: #mascherina #TrendingTopic 1. Non è dispositivo di protezione individuale: la MIA protegge TE, la TUA protegge ME 2. Ind… - MaraSpagnuolo2 : RT @Cartabellotta: #mascherina #TrendingTopic 1. Non è dispositivo di protezione individuale: la MIA protegge TE, la TUA protegge ME 2. Ind… - davidepress : RT @Cartabellotta: #mascherina #TrendingTopic 1. Non è dispositivo di protezione individuale: la MIA protegge TE, la TUA protegge ME 2. Ind… - _frangia : RT @Cartabellotta: #mascherina #TrendingTopic 1. Non è dispositivo di protezione individuale: la MIA protegge TE, la TUA protegge ME 2. Ind… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sempre CORONAVIRUS: SPAGNA, SITUAZIONE sempre più PREOCCUPANTE, Nuovo RECORD di CONTAGI. Ecco cosa sta accadendo iL Meteo Sicilia: giovani e studenti lanciano progetto per sostenere made in Italy

“STAMPIAMO IN 3D IL FUTURO DELL’ITALIA”. EVENTO ONLINE IL 23 LUGLIO ALLE ORE 21 PER SPIEGARE A TUTTI COME CONTRIBUIRE ALL’INIZIATIVA. IN CONTEMPORANEA MAKERS DA TUTTA ITALIA REALIZZERANNO LO STESSO PR ...

Coronavirus: altro contagiato al Mercato di Padova, cresce il cluster camerunense, pensionato di Camposampiero con cinque positivi

L’Usl 6 Euganea ha confermato un secondo caso di positività al Maap, il mercato agroalimentare di Padova. Salgono a 17 i positivi della commemorazione funebre camerunense al Parco Fenice: due lavorano ...

“STAMPIAMO IN 3D IL FUTURO DELL’ITALIA”. EVENTO ONLINE IL 23 LUGLIO ALLE ORE 21 PER SPIEGARE A TUTTI COME CONTRIBUIRE ALL’INIZIATIVA. IN CONTEMPORANEA MAKERS DA TUTTA ITALIA REALIZZERANNO LO STESSO PR ...L’Usl 6 Euganea ha confermato un secondo caso di positività al Maap, il mercato agroalimentare di Padova. Salgono a 17 i positivi della commemorazione funebre camerunense al Parco Fenice: due lavorano ...