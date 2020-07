Covid-19, 292 tamponi analizzati: due casi positivi in Irpinia (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ASL di Avellino comunica che, su 292 tamponi analizzati nelle ultime 24h risultano 2 casi positivi al Covid-19, di cui: 1 riferito ad una persona di Chiusano di San Domenico, contatto di un caso via risultato positivo, 1 riferito ad una persona residente nel comune di Calitri, rientrata recentemente da un viaggio all’estero. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica sui contatti dei casi risultati positivi. L'articolo Covid-19, 292 tamponi analizzati: due casi positivi in Irpinia proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Covid 292 Covid-19, 292 tamponi analizzati: due casi positivi in Irpinia anteprima24.it Coronavirus, due nuovi casi positivi in Irpinia

L’ASL di Avellino comunica che, su 292 tamponi analizzati nelle ultime 24h risultano 2 casi positivi al COVID 19, di cui: – 1 riferito ad una persona residente nel comune di Calitri, rientrata recente ...

Covid, gli aggiornamenti

Nessun nuovo decesso è stato attribuito al Coronavirus (totale 292) 382 (5 in meno rispetto al dato di ieri) persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare, ...

L’ASL di Avellino comunica che, su 292 tamponi analizzati nelle ultime 24h risultano 2 casi positivi al COVID 19, di cui: – 1 riferito ad una persona residente nel comune di Calitri, rientrata recente ...Nessun nuovo decesso è stato attribuito al Coronavirus (totale 292) 382 (5 in meno rispetto al dato di ieri) persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare, ...