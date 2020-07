Cottage prefabbricato con vista mare ad Ardea: ma era tutto abusivo, urla e caos in strada durante il sequestro dell’area (Di domenica 19 luglio 2020) La Polizia Locale di Ardea scopre come alcuni cittadini italiani residenti ad Ardea, di età compresa tra i 45 ed i 75 anni, abbiano tentato di impossessarsi di un terreno posizionato all’interno del consorzio di Tor san Lorenzo, terreno situato in una splendida posizione privilegiata proprio a ridosso del mare, area ora posta sotto sequestro dalla Locale. La cronistoria della vicenda tutto inizia nel maggio di quest’anno quando la Polizia Locale, a seguito di segnalazione, interviene nel terreno in questione situato in Lungomare delle Regioni intersezione Via Liguria, per la segnalazione del posizionamento di una abitazione prefabbricata in legno, tipo Cottage, di oltre 30 mq. Immediato l’intervento degli uomini in divisa della Locale di Via ... Leggi su ilcorrieredellacitta

