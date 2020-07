Cosa non torna sulla morte di Mario Paciolla, il volontario italiano deceduto in Colombia: «Rischiamo un altro caso Regeni» (Di domenica 19 luglio 2020) Mario Paciolla, 33 anni, napoletano, volontario dell’Onu, mercoledì scorso viene trovato morto – con tagli ai polsi – nella sua casa in Colombia. Si trovava lì per seguire un progetto umanitario che aveva al centro le difficilissime trattative tra il governo Colombiano e le Forze armate rivoluzione della Colombia. Il 16 luglio alle 18 (ora italiana) la famiglia riceve una telefonata da un avvocato del sud America: «Vostro figlio è stato trovato senza vita. Crediamo si sia suicidato». Impossibile per la madre, il padre e le sorelle. Impossibile che Mario avesse deciso di togliersi la vita Le ombre sul suo suicidio OPEN Mario Paciolla Mario aveva acquistato un ... Leggi su open.online

matteosalvinimi : Chi non vuole la nuova autostrada sicura per Genova, la Gronda già progettata e finanziata, odia la città, la Ligur… - borghi_claudio : L'unica cosa che mi infastidisce della visita di @ChiaraFerragni agli #Uffizi è la scelta delle scarpe ???? Per il r… - paoloroversi : Diminuzione dei lettori durante il #Lockdown 'Non abbiamo tempo' Ma se eravate a casa cosa avete fatto tutto il gi… - Oia35494913 : RT @Dida_ti: Quando si ama, non si ha alcun bisogno di capire che cosa accade all’esterno, perché tutto comincia ad accadere dentro di noi.… - quichy60 : @fattoquotidiano Posso chiedere, cosa ci facciamo con questa UNIONE EUROPEA. non c'è coalizione, non ci hanno aiuta… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa non Cosa fa (e cosa non fa) il governo su Hormuz e Guinea Startmag Web magazine Un libro per l’estate: “Il vecchio e il mare” di Hemingway, il riposo del Creatore

Sono una cosa sola, lui e il mare. Lui è Santiago, il vecchio menzionato nel titolo del romanzo di Ernest Hemingway, “Il vecchio e il mare”. È vecchio, sì, ma non quanto il suo amico, il mare, che è ...

Salgado, duemila visitatori dalla riapertura

Ma una cosa straordinaria è successa ... Questo dato ci dice chiaramente che bisogna proseguire con convinzione e che non è vero che la città non ha la possibilità di proporsi come meta turistica e ...

Sono una cosa sola, lui e il mare. Lui è Santiago, il vecchio menzionato nel titolo del romanzo di Ernest Hemingway, “Il vecchio e il mare”. È vecchio, sì, ma non quanto il suo amico, il mare, che è ...Ma una cosa straordinaria è successa ... Questo dato ci dice chiaramente che bisogna proseguire con convinzione e che non è vero che la città non ha la possibilità di proporsi come meta turistica e ...