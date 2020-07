Coronavirus, vendeva falsi certificati negativi: arrestato direttore di due ospedali in Bangladesh (Di domenica 19 luglio 2020) Bloccati i voli dal paese asiatico in Italia dopo i numerosi casi registrati nel nostro paese da cittadini provenienti da Dacca Leggi su repubblica

ROMA - Se nel mondo continua a salire il numero dei contagiati e in Italia crescono i casi "di importazione" con i positivi che arrivano dal Bangladesh che preoccupano il governo, ecco che nel paese a ...

