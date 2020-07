Coronavirus, Usa: altri 60 mila contagi, alto anche il numero dei decessi (Di domenica 19 luglio 2020) Altro dato sconvolgente dagli Usa: nelle ultime 24 ore 60.000 nuovi casi di contagio da Coronavirus. Rimane alto l’allarme per gli 85 bambini colpiti in Texas. In Usa, come detto moltissime volte, la situazione ormai è fuori controllo. Nelle ultime 24 ore è arrivato un altro dato grazie all’accurato lavoro della John Hopkins University. I nuovi contagi da Coronavirus non lasciano il numero “60” prima dopo i tre zeri: esattamente 60.207 i nuovi casi di Covid-19. Questo nuovo dato porta a 3.698.209 il numero totale di infezioni registrate negli Stati Uniti d’America dall’inizio della pandemia. Alti anche i decessi nel corso dell’ultimo giorno: 832, per un numero ... Leggi su bloglive

