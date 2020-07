Coronavirus, un italiano in Messico a Tgcom24: 'Siamo nella fase della 'nuova normalità', ma le vittime aumentano' (Di domenica 19 luglio 2020) 'Siamo nella fase della 'nuova normalità', - racconta a Tgcom24 , - ma le vittime aumentano. Si erano lanciati messaggi di vittoria sul Covid-19, ma sembra di essere tornati al rischio massimo. E la ... Leggi su tgcom24.mediaset

matteosalvinimi : Applausi. Dire che l’Italia è egoista significa non conoscere il nostro Paese. Onore alla solidarietà e alla gene… - SkyTG24 : Coronavirus, sintomi depressivi per 1 italiano su 4 dopo il lockdown - SkyTG24 : Coronavirus, il Guardian: 'Così l'Europa ha ignorato l'Sos italiano a fine febbraio' - RadioPerusia : L'impatto del coronavirus sulle donazioni: questionario per enti non profit Le Organizzazioni Non Profit avranno te… - infoitsport : Barcellona-Napoli, allarme Coronavirus: i partenopei chiamano il Console italiano -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus italiano In Italia un solo ceppo proveniente dalla Germania e più contagioso Corriere della Sera Patente valida sino a fine 2020, anche se scaduta

C’è la proroga alla scadenza della carta d’identità al 31 dicembre 2020. L’Italia non segue (è libero di farlo o no) il Regolamento dell’Unione europea 698/2020, che ha uniformato in tutta l’UE la pr ...

Le squadre B, la “soluzione” a tutti i mali del calcio italiano: due anni dopo esiste solo la Juve Under 23. Ecco che cosa non funziona

Il sogno è andato in frantumi nell’arco di un tempo. E a niente è servita quella rimonta parzialmente riuscita. Perché lunedì 13 luglio la Juventus Under 23 ha pareggiato 2-2 contro la Carrarese nel s ...

C’è la proroga alla scadenza della carta d’identità al 31 dicembre 2020. L’Italia non segue (è libero di farlo o no) il Regolamento dell’Unione europea 698/2020, che ha uniformato in tutta l’UE la pr ...Il sogno è andato in frantumi nell’arco di un tempo. E a niente è servita quella rimonta parzialmente riuscita. Perché lunedì 13 luglio la Juventus Under 23 ha pareggiato 2-2 contro la Carrarese nel s ...