Coronavirus, ultime notizie – Italia, +219 nuovi casi. In Lombardia stabili le terapie intensive, 22. In Iran c’è la legge del taglione per chi nasconde il contagio (Di domenica 19 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Sono ormai 14.288.689 i casi di Coronavirus confermati in tutto il mondo, di cui 602.138 decessi. Il primo Paese colpito dall’epidemia da Covid-19 secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University sono sempre gli Stati Uniti: nell’arco di 24 ore, sono state segnalate oltre 60mila contagi, per un totale di 3.698.209 infezioni registrate dall’inizio del monitoraggio. Seguono il Brasile (2.074.860), l’India (1.077.781) e la Russia (764.215). Sale il numero di contagi giornalieri anche in Italia, al quattordicesimo posto tra i Paesi colpiti, che arriva a un totale di ... Leggi su open.online

ORE 11 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 964 tamponi: 497 nel percorso nuove diagnosi e 467 nel percorso guariti. Nessun caso positivo ...

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno esaminato 631 tamponi, rilevando 1 nuovo caso di contagio. I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 5 (-1), ma nessun ...

