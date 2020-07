Coronavirus, Trump: “Alla fine avrò ragione, sparirà. Negli USA più casi perché facciamo più test, il mondo ci invidia” (Di domenica 19 luglio 2020) ”Alla fine avrò ragione. Lo sapete, l’ho detto: ‘sparirà”’, ha ribadito il presidente americano Donald Trump in un’intervista a Fox News Sunday. ”Lo dico un’altra volta… sparirà e io avrò ragione”, ha detto Trump riferendosi alla pandemia di Coronavirus che ha ucciso più di 142mila americani Negli ultimi cinque mesi. I numeri sui casi e sui decessi a causa del Coronavirus Negli Stati Uniti “sono fuorvianti, ingannevoli”: afferma Trump, difendendosi dalla critiche sulla gestione della pandemia nel Paese. “Abbiamo il più basso tasso di mortalità nel ... Leggi su meteoweb.eu

