Coronavirus, Trump: “Abbiamo il più basso tasso di mortalità nel mondo” (Di domenica 19 luglio 2020) Trump ha rilasciato un’intervista in cui afferma che esiste troppo allarmismo sulla pericolosità del Coronavirus negli Stati Uniti. Ha poi anche accusato indirettamente quello che al momento è il più noto virologo americano. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilasciato un’intervista a Fox News. In questa, ha affermato che esiste troppo allarmismo riguardo … L'articolo Coronavirus, Trump: “Abbiamo il più basso tasso di mortalità nel mondo” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

