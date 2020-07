Coronavirus, tre morti in 24 ore. E ora i nuovi contagi di Emilia-Romagna e Veneto superano quelli della Lombardia – Il bollettino della protezione civile (Di domenica 19 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (19 luglio)Il bollettino del 19 luglio I morti in Italia salgono a 35.045, nelle ultime 24 ore sono state registrate altre 3 vittime, ieri erano state 14, mentre erano 11 due giorni fa, secondo gli ultimi dati forniti dalla protezione civile e dal Ministero della Salute. Nelle ultime ore sono stati registrati 219 nuovi casi di contagio da Coronavirus, il totale sale così a 244.434, mentre ieri i nuovi casi erano stati 249, due giorni fa erano 233. Il bilancio dei guariti sale a 196.949, di cui 143 nelle scorse 24 ore, ieri erano guarite 323 persone, due giorni fa erano 237. Salgono a quota 12.440 gli attualmente positivi, ieri erano 12.368. Ci sono 49 persone ... Leggi su open.online

