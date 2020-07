Coronavirus, Speranza: “Record di contagi nel mondo? Siamo nel pieno della battaglia” (Di domenica 19 luglio 2020) Arrivano notizie poco rassicuranti dal mondo riguardo la pandemia da Covid-19. Nelle ultime 24 ore, si è infatti verificato un nuovo record di contagi a livello globale con ben 250 mila persone interessate. “Questo ci dice che Siamo nel pieno della battaglia. È fondamentale continuare a tenere comportamenti corretti: uso della mascherina, distanziamento di almeno un metro e lavaggio frequente delle mani” ha scritto su Facebook Roberto Speranza, ministro della Salute, in merito a quanto sta accadendo. Leggi su sportface

