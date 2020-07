Coronavirus, Speranza: 'Nuovo record di contagi nel mondo' (Di domenica 19 luglio 2020) 'Oltre 250 mila casi Covid in 24 ore. E' il Nuovo record di contagi a livello mondiale in un solo giorno. Questo ci dice che siamo nel pieno della battaglia. E' fondamentale continuare a tenere ... Leggi su tgcom24.mediaset

In Italia la maggior parte dei casi di nuovi positivi al Covid arriva da Paesi esteri. Lo dimostrano i numeri delle ultime settimane: lungo lo Stivale si è registrato un incremento di nuovi infetti pr ..."Oltre 250 mila casi Covid in 24 ore. E' il nuovo record di contagi a livello mondiale in un solo giorno. Questo ci dice che siamo nel pieno della battaglia. E' fondamentale continuare a tenere compor ...