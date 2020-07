Coronavirus, solo 3 morti ma il contagio non si ferma: picco di casi in Emilia e Veneto. In totale 219 (Di domenica 19 luglio 2020) C'è una buona notizia, solo tre decessi per Coronavirus secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, ma il contagio non si ferma: altri 219 nuovi casi. E aumentano le... Leggi su ilmessaggero

Corriere : ?? In Italia ha circolato un solo ceppo di coronavirus proveniente dalla Germania (e risultato più contagioso). Dall… - Agenzia_Italia : Solo 3 morti per #coronavirus in 24 ore. Non accadeva da febbraio. - Corriere : In Italia un solo ceppo proveniente dalla Germania e più contagioso - viniciobiscotti : RT @AngeloBonelli1: In #Amazonia aumenta drammaticamente la #deforestazione, solo a giugno 1100 km/q, e il tasso di mortalità da #coronavi… - eliamoruso : RT @caritas_milano: ??Nei momenti di crisi sono sempre i più deboli a pagare le conseguenze più gravi. In mezzo a mille difficoltà anche in… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus solo Coronavirus, solo 3 morti ma il contagio non si ferma: picco di casi in Emilia e Veneto. In totale 219 Il Messaggero CRI di Racconigi, 1120 interventi urgenti nel periodo dell'emergenza Coronavirus

Primo bilancio per il Comitato che riunisce anche le sedi distaccate di Barge e Paesana, con un totale di 11 interventi Covid-19 positivi A partire da marzo 2020, il Comitato di Racconigi della Croce ...

Giorgio Armani: "questa crisi è una meravigliosa opportunità per riallineare tutto"

«Questa crisi è una meravigliosa opportunità per riallineare tutto, per ridare valore all’autenticità – ha detto Giorgio Armani a Reputation Review, l’unica rivista italiana interamente dedicata all’a ...

Primo bilancio per il Comitato che riunisce anche le sedi distaccate di Barge e Paesana, con un totale di 11 interventi Covid-19 positivi A partire da marzo 2020, il Comitato di Racconigi della Croce ...«Questa crisi è una meravigliosa opportunità per riallineare tutto, per ridare valore all’autenticità – ha detto Giorgio Armani a Reputation Review, l’unica rivista italiana interamente dedicata all’a ...