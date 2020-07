Coronavirus: Riccardi, Fvg strategico per tutela salute dell’Italia (Di domenica 19 luglio 2020) Palmanova, 18 lug – “L’emergenza Coronavirus in Friuli Venezia Giulia è sotto controllo dal punto di vista sanitario, ma ci sono alcune situazioni, legate all’arrivo da oltre i confini nazionali, che devono essere monitorate e gestite con attenzione, grazie alla collaborazione tra Stato, Forze dell’ordine e Regione. È un lavoro che, a nostro parere, dev’essere intensificato capendo anche come potrà essere organizzato l’eventuale isolamento sanitario considerando che, nell’eventuale aumento delle presenze, il Friuli Venezia Giulia non può farsi carico da solo di un fenomeno che riguarda l’intero Paese”. Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con deleghe a salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, durante il meeting in ... Leggi su udine20

