Coronavirus, record di nuovi contagi nel mondo: quasi 260 mila in 24 ore (Di domenica 19 luglio 2020) I nuovi contagi di Coronavirus nel mondo sono stati 259.848 casi in 24 ore. E’ il più grande incremento in un giorno dall’inizio della pandemia. Lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della sanità... Leggi su feedpress.me

Roma, 19 lug. (askanews) – Nuovo record di casi di Coronavirus nel mondo in 24 ore, lo riferisce il sito dell’Organizzazione mondiale della sanità. I nuovi contagi sono stati 259.848, secondo l’ultimo ...

Coronavirus USA, Trump dice no alle mascherine: più di 75 mila nuovi casi in 24h

In un’ intervista a Fox News Donald Trump dice No alle mascherine anche se sono più di 75 mila i nuovi casi in sole 24 ore. Ecco i dati allarmanti. coronavirus Stati Uniti militari in strada Negli USA ...

