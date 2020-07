Coronavirus, organizza partita infetti contro negativi: denunciato 23enne (Di domenica 19 luglio 2020) Una vicenda surreale quella che arriva da Pampola, in Spagna. Ai tempi del Covid-19 c’è un 23enne che ha pensato di organizzare una partita tra infetti e negativi. Con uno scopo tral’altro nobile: devolvere gli incassi a scopo benefico. Spagna, partita infetti contro negativi: denunciato 23enne Il ragazzo, da quanto si apprende dai media spagnoli, … L'articolo Coronavirus, organizza partita infetti contro negativi: denunciato 23enne Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

