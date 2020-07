Coronavirus, organizza partita di calcio sani contro infetti in Spagna: denunciato (Di domenica 19 luglio 2020) Aveva organizzato per domani una partita di calcio 'sani contro infetti' . Per questo a Pamplona, in Spagna, è stato denunciato dalla polizia provinciale un ragazzo di 23 anni che aveva già organizzato... Leggi su feedpress.me

FieroITALIANO1 : #Spagnoli ..... #Coronavirus, da non credere: giovane organizza una partita di calcio #sani contro #infetti, un tr… - GazzettaDelSud : #Coronavirus, organizza partita di calcio sani contro infetti in Spagna: denunciato - Nanoalto : Organizza partita di calcio tra infetti e non infetti: denunciato - Mario84441682 : Coronavirus, da non credere: giovane organizza una partita di calcio sani contro infetti, un tragico epilogo - Roberto060665 : RT @FITCISLLAZIO: Coronavirus, la Fit-Cisl Lazio organizza il dibattito “Come uscire dalla crisi: nuove prospettive economiche e sindacali”… -