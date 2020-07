Coronavirus: Oms, nuovo record giornaliero nel mondo, oltre 259.000 casi (Di domenica 19 luglio 2020) L'Oms ha inoltre indicato che sono stati aggiunti 7.360 decessi a livello internazionale, il che ha aumentato il numero di morti a 593.087 Leggi su firenzepost

NEW YORK – E’ stato segnato un nuovo record giornaliero di nuovi casi di coronavirus registrati in tutto ilmondo con oltre 259mila positivi nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l’Organizzazione ...Non è finita. Ci sono Paesi in cui il Coronavirus uccide ancora senza pietà, la curva del contagio non scende e perfino i più piccoli, che si credeva fossero meno a rischio, sono malati gravi. È il ca ...