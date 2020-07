Coronavirus, oltre 250 mila casi nel mondo in 24 ore. Speranza: ‘Siamo nel pieno della battaglia’ (Di domenica 19 luglio 2020) Il Coronavirus non frena. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati in tutto il mondo oltre 250 mila casi. ‘E’ un nuovo record di contagi a livello mondiale in un solo giorno. Questo ci dice che siamo nel pieno della battaglia. E’ fondamentale – dichiara il ministro della Salute Roberto Speranza – continuare a tenere comportamenti corretti: uso della mascherina, distanziamento di almeno un metro e lavaggio frequente delle mani’. oltre 250 mila casi Covid in 24 ore. È il nuovo record di contagi a livello mondiale in un solo giorno. Questo ci dice… Gepostet von Roberto Speranza ... Leggi su ilcorrieredellacitta

