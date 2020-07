Coronavirus, oggi solo 3 morti ma aumentano i nuovi casi: oggi la percentuale di positivi sui tamponi più alta da oltre un mese (Di domenica 19 luglio 2020) I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 3 morti, 143 guariti e 219 nuovi casi su 35.525 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,61% dei test processati, la percentuale più alta da oltre un mese, seppur ancora molto bassa e non preoccupante. I nuovi casi sono sempre concentrati, in grandissima prevalenza, nelle Regioni del Nord: 51 in Emilia Romagna, 48 in Veneto, 33 in Lombardia, 23 in Liguria. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 244.434 casi totali 35.045 morti 196.949 ... Leggi su meteoweb.eu

