Coronavirus – Oggi solo 3 morti in Italia, ma aumentano i casi: il BOLLETTINO aggiornato [TABELLA] (Di domenica 19 luglio 2020) Stando ai dati comunicati dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 3 morti, 143 guariti e 219 nuovi casi su 35.525 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,61% dei test processati, la percentuale più alta da oltre un mese. Si è ridotto ulteriormente il numero dei pazienti ricoverati in ospedale (-14) e in terapia intensiva (-1). Adesso il bilancio aggiornato ad Oggi in Italia è di: 244.434 casi totali 35.045 morti 196.949 guariti Il numero dei pazienti attualmente positivi al Covid-19 è di 12.440, così suddivisi: 743 ricoverati in ospedale (5,9%) 49 ricoverati in terapia intensiva (0,4%) 11.648 in isolamento domiciliare (93,7%) L'articolo ... Leggi su sportfair

Diminuisce il numero dei nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della salute sono 219, a fronte dei 249 di ieri. Nel bollettino però odierno viene eviden ...

Chieti. Per la prima volta in Abruzzo è stata attivata la procedura per la segnalazione di positività, in forma anonima e volontaria, tramite app Immuni, di una persona risultata contagiata dal ...

