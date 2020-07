Coronavirus, oggi 219 nuovi casi e 3 morti (Di domenica 19 luglio 2020) Gabriele Laganà I nuovi positivi in un giorno sono 219, in Lombardia nessun morto. Ma ora preoccupano Emilia-Romagna e Veneto Secondo quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Italia sono state 3 le persone che hanno perso la vita a causa del Coronavirus. Le vittime sono al minimo storico dall'inizio dell'emergenza Covid nel nostro Paese. Un numero così basso, infatti, non si registrava dallo scorso febbraio. In base all’ultimo bollettino, il numero totale di persone che hanno contratto Sars-CoV-2 sono 244.434, un +219 rispetto a ieri (+0,1%). Di queste, 35.045 sono i soggetti deceduti (+3 nell’ultima giornata) mentre quelli dimessi sono 196.949 ( +143 rispetto a ieri pari ad un +0,1%). Le persone ufficialmente positive sono 11.648 (-720, pari a un -5,2% rispetto al 18 ... Leggi su ilgiornale

