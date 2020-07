Coronavirus: nuovo record in Florida, 12.478 casi in 24 ore (Di domenica 19 luglio 2020) ANSA, - WASHINGTON, 19 LUG - La Florida è sempre più epicentro della pandemia negli Usa: nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo record di 12.478 casi giornalieri di contagio e di 87 morti. Il ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, nessun nuovo decesso e 51 nuovi casi positivi, di cui 42 asintomatici. I guariti salgono a 23.638 (+19) Regione Emilia Romagna Coronavirus in Toscana, 16 nuovi casi, 5 guarigioni e nessun decesso. Zero ricoveri in terapia intensiva

Di questi 16 nuovi casi, 14 arrivano dall'estero. Negli ospedali toscani ci sono 12 pazienti ricoverati, ma dall’inizio di marzo per la prima volta nessuno in terapia intensiva Il bollettino quotidian ...

Allarme dell'Oms: «Nuovo record di contagi nel mondo»

I nuovi contagi di coronavirus nel mondo sono stati 259.848 in 24 ore. È il maggiore incremento in un giorno dall'inizio della pandemia. Lo ha reso noto l'Organizzazione mondiale della sanità pubblica ...

