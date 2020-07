Coronavirus, nuovo record di contagi nel mondo: 259mila in 24 ore. Hong Kong, aumentano i casi: “Situazione critica, tornano restrizioni” (Di domenica 19 luglio 2020) Il più grande aumento di casi dall’inizio della pandemia: in sole 24 ore i contagi di cornavirus nel mondo sono stati 259.848. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, che ha pubblicato sabato i dati sul proprio sito, anche il numero di decessi registra un’impennata: 7.360 in un giorno, l’aumento più significativo dal 10 maggio. Il precedente record era stato registrato appena un giorno prima, venerdì: secondo la Johns Hopkins University in totale nel mondo 14 milioni di persone hanno contratto il Covid, che ha già causato oltre 600mila morti, Le aree del mondo dove il virus corre più velocemente sono stati gli Stati Uniti – dove si sono registrati altri 60mila casi – il Brasile, il ... Leggi su ilfattoquotidiano

