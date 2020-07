Coronavirus, nuovo boom in Catalogna: “Napoli preoccupato, non vuole giocare a Barcellona” (Di domenica 19 luglio 2020) Mancano ancora circa 20 giorni al ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona e Napoli. Ma, ad oggi, la situazione Coronavirus in Catalogna non è delle più rosee: l’ultimo aggiornamento parla di 1100 casi in sole 24 ore, per un contagio che torna a salire vertiginosamente a tal punto da ripristinare nell’area catalana alcune misure restrittive. In tutto ciò, il Napoli inizia ad essere preoccupato in vista della trasferta di Coppa. “Il Napoli è molto preoccupato e lo ha già manifestato attraverso primi contatti all’Uefa: la gara di ritorno degli ottavi di Champions League non vuole giocarla a Barcellona ma in altra sede. L’organismo europeo dovrà decidere in merito”, è quanto scrive ‘Il ... Leggi su calcioweb.eu

MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuovo record di contagi negli Usa: 77.638 in 24 ore #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, altri 77.400 casi negli #Usa: nuovo record - SkyTG24 : Coronavirus, individuato nuovo cluster in un ristorante a Savona: 18 casi - laquilablog : Coronavirus, nuovo record giornaliero di casi nel mondo #brasile #contagi #coronavirus #india #recordgiornaliero… - CalcioWeb : #Coronavirus, nuovo boom in Catalogna: '#Napoli preoccupato, non vuole giocare a #Barcellona' - -