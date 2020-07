Coronavirus, nel mondo nuovo record di contagi: quasi 260mila in 24 ore. I morti sono stati 7.360 (Di domenica 19 luglio 2020) I nuovi contagi di Coronavirus nel mondo sono stati 259.848 casi in 24 ore. È il più grande incremento in un giorno dall'inizio della pandemia. Lo ha reso noto l'Organizzazione mondiale della sanità ... Leggi su leggo

Fontana3Lorenzo : Un blitz, nella serata di ieri, per trasferire gli immigrati positivi al coronavirus in centro a Cavarzere, nel Ven… - fattoquotidiano : Coronavirus, “guardie e detenuti infetti, celle affollate e nessuna protezione”: il Covid nel carcere egiziano dove… - repubblica : Coronavirus nel mondo, Barcellona chiede ai cittadini di rimanere a casa [aggiornamento delle 14:39] - repubblica : Coronavirus, allarme dell’Oms: nel mondo è record di contagi in un giorno [aggiornamento delle 08:45] - APatrignan : RT @repubblica: Coronavirus, allarme dell’Oms: nel mondo è record di contagi in un giorno -