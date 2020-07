Coronavirus nel Lazio, ad oggi sono 866 i casi attualmente positivi (Di domenica 19 luglio 2020) oggi registriamo un dato di 20 casi. Di questi 13 sono casi di importazione: 11 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso di rientro dall’Iraq e uno dall’India. Nella Asl Roma 1 si registrano tre nuovi casi tutti isolati a domicilio e non correlati tra loro e tra questi il caso di una donna individuata al test sierologico Nella ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, il 18 luglio non si è fortunatamente registrato alcun nuovo caso. Il numero complessivo dei guariti è rimasto stabile a 945, il numero delle persone attualmente positive è stabile a 74, mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 92 casi. Rispetto al picco la curva dei nuovi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

