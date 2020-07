Coronavirus nel Lazio: 17 nuovi casi, l'assessore D'Amato: 'Utilizzare la mascherina o dovremo richiudere tutto' (Di domenica 19 luglio 2020) Coronavirus nel Lazio. Oggi, domenica 19 luglio, si registrano 17 casi. Di questi, 10 sono casi di importazione: 6 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso dall'Iraq, due dal Pakistan e uno ... Leggi su leggo

