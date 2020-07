Coronavirus nel Lazio, 17 nuovi casi, ancora contagi dall’estero. D’Amato: ‘Indossate la mascherina o si dovrà richiudere’ (Di domenica 19 luglio 2020) Sono 17 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 10 sono casi di importazione: 6 sono di nazionalità Bangladesh, un caso dall’Iraq, uno dall’India e due dal Pakistan. Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl aggiornata al 19 luglio Asl Roma 1: 3 nuovi casi. Si tratta di due persone di nazionalità del Bangladesh testate al drive in e di un’altra persona in pre-ospedalizzazione all’Umberto I; Asl Roma 2: 4 nuovi casi. Due riguardano persone di nazionalità del Bangladesh, un caso è una persona indiana già in isolamento e l’altra è una persona di rientro dal Pakistan e che ... Leggi su ilcorrieredellacitta

