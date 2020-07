Coronavirus, mondo: nuovo record di contagi quotidiani: quasi 260.000 casi (Di domenica 19 luglio 2020) I nuovi contagi di Coronavirus nel mondo sono stati 259.848 casi in 24 ore. È il più grande incremento in un giorno dall’inizio della pandemia. È stato reso noto dall’Organizzazione mondiale della sanità. Siamo ad un nuovo record di contagi nel mondo, in 24 ore ne sono stati registrati 259.848. Non si interrompe il drammatico … L'articolo Coronavirus, mondo: nuovo record di contagi quotidiani: quasi 260.000 casi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

