Coronavirus mondo, 259mila positivi in 24 ore. In Austria cani per individuare i positivi (Di domenica 19 luglio 2020) E' stato segnato un nuovo record giornaliero di nuovi casi di Coronavirus registrati in tutto il mondo, con oltre 259mila positivi nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'Organizzazione mondiale ... Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus allerta negli Usa, 18 stati in 'zona rossa'. In Texas record di casi e morti, coprifuoco in parte dell… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, preoccupa la Spagna: picco di contagi dall'8 maggio | La Francia valuta di chiudere i confini #spagna… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 889 nuovi contagi in Romania: mai così tanti da inizio pandemia #coronavirus - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN GIAPPONE: 1 nuovo decesso nel Paese, in totale sono 999 di cui (13 passeggeri della nave Diamond Pri… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN AFGHANISTAN: Altri 17 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 1.181: Sale a 600.287 morti nel Mondo -