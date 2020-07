Coronavirus, Massimo Galli: “Massima attenzione per nuovi focolai e ‘super diffusori’, saranno responsabili dell’80-90% delle nuove infezioni” (Di domenica 19 luglio 2020) In questa dell’epidemia di Coronavirus, è fondamentale il controllo dei nuovi focolai, che inevitabilmente nasceranno sul territorio nazionale. La priorita’ deve essere “l’identificazione immediata dei nuovi cluster ed il loro contenimento”, ribadisce Massimo Galli, direttore del reparto Malattie Infettive all’ospedale Sacco di Milano, che avverte: “La massima attenzione va anche rivolta all’identificazione dei soggetti cosiddetti ‘super diffusori’ del virus“. I nuovi focolai, spiega Galli all’ANSA, “sono una eventualita’ tutto sommato attesa. Non ci si poteva illudere che ‘riaprendo’ non sarebbe successo ... Leggi su meteoweb.eu

