Coronavirus Lombardia oggi: i dati del bollettino del 19 luglio (Di domenica 19 luglio 2020) In Lombardia oggi 19 luglio ci sono 33 nuovi casi di Coronavirus secondo il bollettino della Regione: 15 sarebbero debolmente positivi mentre 13 sono stati scoperti a seguito di test sierologici. Nessun decesso segnalato; il totale rimane di 16788. Coronavirus Lombardia oggi: i dati del bollettino del 19 luglio Rimangono stabili a quota ventidue i ricoverati in terapia intensiva mentre scendono di una unità a 148 i ricoverati non in terapia. Ieri sono stati effettuati 7039 tamponi. Per quanto riguarda l’incremento dei casi per provincia, ci sono sette casi in più a Milano di cui 4 in città, sette anche a Bergamo e Monza e sei a Brescia. Tre sono i nuovi positivi a ... Leggi su nextquotidiano

