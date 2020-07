Coronavirus: Lombardia, 33 nuovi casi e nessun decesso (Di domenica 19 luglio 2020) Sono 33 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Lombardia, di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 'debolmente positivi'. Le persone risultate positive sono 7 a Milano (4 a Milano citta'), 7 a Bergamo, 7 a Monza e Brianza, 6 a Brescia, 1 a Como, 3 a Cremona, 1 a Pavia e 1 a Varese. nessun nuovo caso a Lecco, Lodi, Mantova, Sondrio. I tamponi effettuati ammontano a 7.039, per un totale complessivo di 1.202.207. I guariti/dimessi risultano 71.464 (+48, di cui 69.459 guariti e 2.005 dimessi). In terapia intensiva sono 22, pari a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva, 148 (-1). Non è stato registrato alcun nuovo decesso; in totale i morti sono 16.788. Leggi su agi

