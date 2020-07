Coronavirus, le scuole riaprono il 14 settembre. Azzolina: ‘Più prudenza abbiamo oggi, più liberi saremo domani’ (Di domenica 19 luglio 2020) C’è la data ufficiale per la riapertura delle scuole dopo il lungo periodo di ‘riposo forzato’ a causa dell’emergenza Covid-19. Il 14 settembre si tornerà tra i banchi. Coronavirus, a scuola si ritorna il 14 settembre ‘La data è chiara da tempo. Le risorse ci sono e sono importanti. Le linee guida sono chiare e sono state inviate da tempo. Basta polemiche e pessimismo cronico dunque‘ – dichiara la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. ‘La riapertura delle scuole coinvolge in primis il ministero dell’Istruzione, ma anche l’intera comunità educante e tutto il Paese. Dobbiamo ricordarlo sempre. La riapertura è una sfida che o si vince tutti insieme o si perde tutti insieme. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CORONAVIRUS: SCUOLA, per i SINDACATI NON si può tornare a SETTEMBRE, ma la AZZOLINA tuona, 'RIENTREREMO'! Il VIDEO

Care amiche e cari amici, in Brasile si sta consumando un genocidio! Mentre vi scrivo, 16 luglio, il Covid-19, apparso da queste parti nel febbraio di quest’anno, ha già ucciso 76mila persone. Sono gi ...

Il ritorno a scuola fra incertezze e paure con l’incognita trasporti

ALESSANDRIA. Domani 20 luglio si terrà un incontro in videoconferenza tra i dirigenti scolastici e la Provincia di Alessandria sul tema dei trasporti per gli studenti alla ripresa della scuola. Tema i ...

