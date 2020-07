Coronavirus, le notizie della notte – Altro giorno nero negli Usa: 61 mila nuovi casi. Trump rinuncia ai mega-raduni: comizi solo online (Di domenica 19 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (18 luglio)Usa EPA/JIM LO SCALZO Il presidente americano Donald Trump sul campo da golf in Virginia con il senatore repubblicano della Carolina del Sud, Lindsey GrahamGli Stati Uniti segnano un Altro giorno con i contagi di Coronavirus superiori a quota 60 mila. Secondo l’analisi del New York Times, i nuovi casi americani nelle ultime 24 ore sono stati 61.964, mentre i morti sono stati 769. Dati in netta crescita da due settimane, con una risalita del 36% delle infezioni e del 62% dei decessi. E mentre si fanno sempre più insistenti gli inviti degli esperti, con Anthony Fauci in testa, perché le autorità locali frenino le riaperture e impongano ... Leggi su open.online

